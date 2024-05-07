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Александров Федор Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: не указан

Мать: Федорова Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александров Василий Федорович

Мать ребёнка: Александрова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Александрова) Ольга Федоровна

Мать ребёнка: Александрова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Александрова) Феня Федоровна

Мать ребёнка: Александрова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рыбакова (Александрова) Анна Федоровна

Мать ребёнка: Александрова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александрова Татьяна

Рождение ребёнка
Около 1897

Сын: Александров Анфим Федорович

Мать ребёнка: Александрова Татьяна

Рождение ребёнка
Около 1906

Сын: Александров Моисей Федорович

Мать ребёнка: Александрова Татьяна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Александров Егор Федорович

Мать ребёнка: Александрова Татьяна

Смерть
Неизвестно

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