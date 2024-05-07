Александров Федор Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864
Отец: не указан
Мать: Федорова Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александров Василий Федорович
Мать ребёнка: Александрова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Александрова) Ольга Федоровна
Мать ребёнка: Александрова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Александрова) Феня Федоровна
Мать ребёнка: Александрова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рыбакова (Александрова) Анна Федоровна
Мать ребёнка: Александрова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александрова Татьяна
Рождение ребёнка
Около 1897
Сын: Александров Анфим Федорович
Мать ребёнка: Александрова Татьяна
Рождение ребёнка
Около 1906
Сын: Александров Моисей Федорович
Мать ребёнка: Александрова Татьяна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Александров Егор Федорович
Мать ребёнка: Александрова Татьяна
Смерть
Неизвестно