Мунасыпов Баймухамет
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1794
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хасанов Мунасып
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1794
Рождение ребёнка
1820
Сын: Мухаметкарим
Мать ребёнка: не указана