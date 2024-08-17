Мунасыпов Баймухамет — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мунасыпов Баймухамет

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1794

Пол

Мужской

Отец

1737 г.р.

Мать

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Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

1820 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хасанов Мунасып

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1794
Рождение ребёнка
1820

Сын: Мухаметкарим

Мать ребёнка: не указана

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