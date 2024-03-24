Куликов Тимофей Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Куликов Фёдор Антипович
Мать: Куликова Прасковья
Бракосочетание
25.01.1846
Жена: Куликова Елена Леоновна
Рождение ребёнка
26.02.1849
Сын: Порфирий Тимофеевич Куликов
Мать ребёнка: Куликова Елена Леоновна
Рождение ребёнка
1858
Сын: Куликов Гаврил Тимофеевич
Смерть
Неизвестно