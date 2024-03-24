Куликов Тимофей Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуликов Тимофей Фёдорович

Куликов Тимофей Фёдорович

Место рождения

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Куликов Фёдор Антипович

Мать: Куликова Прасковья

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
25.01.1846

Жена: Куликова Елена Леоновна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.02.1849

Сын: Порфирий Тимофеевич Куликов

Мать ребёнка: Куликова Елена Леоновна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1858

Сын: Куликов Гаврил Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close