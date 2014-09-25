(Белашенко) Алла Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1940
Дата смерти25.09.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.10.1962
Сын: Дейнега Василий Евгеньевич
Отец ребёнка: Дейнега Евгений Васильевич
Рождение ребёнка
29.09.1966
Сын: Дейнега Михаил Евгеньевич
Отец ребёнка: Дейнега Евгений Васильевич
Смерть
25.09.2014