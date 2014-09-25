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(Белашенко) Алла Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1940

Дата смерти

25.09.2014

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1937 г.р.

Дети

Добавил:

YB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дейнега Евгений Васильевич

Рождение ребёнка
23.10.1962

Сын: Дейнега Василий Евгеньевич

Отец ребёнка: Дейнега Евгений Васильевич

Рождение ребёнка
29.09.1966

Сын: Дейнега Михаил Евгеньевич

Отец ребёнка: Дейнега Евгений Васильевич

Смерть
25.09.2014

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