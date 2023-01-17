Низамеева Минслу — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Низамеева Минслу

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

1998

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.07.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.10.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Волжск, город Волжск, Республика Марий Эл
Смерть
1998
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