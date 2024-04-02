Ефимова Екатерина Михайловна
Место рождения
Дата рождения29.11.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
29.11.1924
Отец: Ефимов Михаил Васильевич
Мать: Ефимова Марфа Николаевна
ГАКО Р-1355-18-70-73об-74 (6-й ребёнок по числу родившихся, 5-й по числу оставшихся в живых); г. Кострома, ул. Троцкого (Козуева), 89-3
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борис
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно