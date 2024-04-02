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Ефимова Екатерина Михайловна

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

29.11.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1924

Отец: Ефимов Михаил Васильевич

Мать: Ефимова Марфа Николаевна

Кострома, город Кострома, Костромская область
ГАКО Р-1355-18-70-73об-74 (6-й ребёнок по числу родившихся, 5-й по числу оставшихся в живых); г. Кострома, ул. Троцкого (Козуева), 89-3
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борис

Отец ребёнка: не указан

Кострома, город Кострома, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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