Рощипкина (Рощипкина) Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения23.02.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1901
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 9_23.02.1901_крещение-25.02.1901 пол_Ж_ запись - 14 род. Евдокия в село Брусенцево у крестьянин Рощипкин Иван Васильев и законная жена Устинь... Показать все
Крещение
25.02.1901
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 9_23.02.1901_крещение-25.02.1901 пол_Ж_ запись - 14 род. Евдокия в село Брусенцево у крестьянин Рощипкин Иван Васильев и законная жена Устинь... Показать все
Смерть
Неизвестно