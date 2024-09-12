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Рощипкина (Рощипкина) Евдокия Ивановна

Место рождения

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

23.02.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1901

Отец: Рощипкин Иван Васильевич

Мать: Рощипкина Устинья Лукьяновна

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 9_23.02.1901_крещение-25.02.1901 пол_Ж_ запись - 14 род. Евдокия в село Брусенцево у крестьянин Рощипкин Иван Васильев и законная жена Устинь... Показать все
Крещение
25.02.1901
Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 9_23.02.1901_крещение-25.02.1901 пол_Ж_ запись - 14 род. Евдокия в село Брусенцево у крестьянин Рощипкин Иван Васильев и законная жена Устинь... Показать все
Смерть
Неизвестно

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