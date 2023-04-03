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Джозовский Всеволод Тихонович

Место рождения

Украина, Киевская губ, Уманьский уезд, Подвысоковская вол, Левковка

Дата рождения

09.02.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1871

Отец: Джозовский Тихон Пантелеймонович

Мать: Джозовская Мария Ивановна

Уманьский уезд, с. Левковка, Иоанно-Богословская церковь 1871 г. Ф.127, о.1012, д.4189, стр.4.
Место жительства
Неизвестно
Крещение
21.02.1871
с.Левковка Уманьского уезда, Иоанно-Богословская церковь, 1871 г, Ф.127, о.1012, д.4189, стр.4.
Смерть
Неизвестно

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