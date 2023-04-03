Джозовский Всеволод Тихонович
Место рожденияУкраина, Киевская губ, Уманьский уезд, Подвысоковская вол, Левковка
Дата рождения09.02.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1871
Уманьский уезд, с. Левковка, Иоанно-Богословская церковь 1871 г. Ф.127, о.1012, д.4189, стр.4.
Место жительства
Неизвестно
Крещение
21.02.1871
с.Левковка Уманьского уезда, Иоанно-Богословская церковь, 1871 г, Ф.127, о.1012, д.4189, стр.4.
Смерть
Неизвестно