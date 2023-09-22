Woroniec Wiktoria
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.02.1924
Дочь: Депутатова-Гладкая Анна Йосифовна--Юзефовна
Отец ребёнка: Гладкий Юзеф Адамович
Медведичи, Ляховичский район, Брестская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гладкий Станислав Юзефович
Отец ребёнка: Гладкий Юзеф Адамович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гладкая Зося Юзефовна
Отец ребёнка: Гладкий Юзеф Адамович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гладкая- Косырева Мария Юзефовна (Иосифовна)
Отец ребёнка: Гладкий Юзеф Адамович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гладкий Валентин Юзефович
Отец ребёнка: Гладкий Юзеф Адамович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гладкая Галина Юзефовна (Иосифовна)
Отец ребёнка: Гладкий Юзеф Адамович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гладкий Ян Юзефович
Отец ребёнка: Гладкий Юзеф Адамович
Смерть
Неизвестно