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Woroniec Wiktoria

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1924

Дочь: Депутатова-Гладкая Анна Йосифовна--Юзефовна

Отец ребёнка: Гладкий Юзеф Адамович

Медведичи, Ляховичский район, Брестская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гладкий Юзеф Адамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гладкий Станислав Юзефович

Отец ребёнка: Гладкий Юзеф Адамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гладкая Зося Юзефовна

Отец ребёнка: Гладкий Юзеф Адамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гладкая- Косырева Мария Юзефовна (Иосифовна)

Отец ребёнка: Гладкий Юзеф Адамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гладкий Валентин Юзефович

Отец ребёнка: Гладкий Юзеф Адамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гладкая Галина Юзефовна (Иосифовна)

Отец ребёнка: Гладкий Юзеф Адамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гладкий Ян Юзефович

Отец ребёнка: Гладкий Юзеф Адамович

Смерть
Неизвестно
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