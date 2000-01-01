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Митрофанов Герман Викторович
Митрофанов Герман Викторович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.03.1936
Пол
Мужской
Отец
Митрофанов Виктор Яковлевич
Около 1914 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
КМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
12.03.1936
Отец:
Митрофанов Виктор Яковлевич
Мать: не указана
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