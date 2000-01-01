Митрофанов Герман Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митрофанов Герман Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1936

Пол

Мужской

Отец

Около 1914 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1936

Отец: Митрофанов Виктор Яковлевич

Мать: не указана

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