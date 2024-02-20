Барьяхтар Фотий Саввич
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рожденияОколо 1874
Дата смерти23.07.1884
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1874
Отец: Барьяхтар Савва Ильич
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
23.07.1884
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь - чахотка | Николаевская Церковь,м/к-1884г.,лист-169,зап.-19,ГАДО,Ф - 426-1-4
Похороны
24.07.1884
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /