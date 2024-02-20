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Барьяхтар Фотий Саввич

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

23.07.1884

Пол

Мужской

Отец

Около 1824 г.р.

Мать

Около 1825 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: Барьяхтар Савва Ильич

Мать: Барьяхтар Агафия Федосеевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
23.07.1884
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь - чахотка | Николаевская Церковь,м/к-1884г.,лист-169,зап.-19,ГАДО,Ф - 426-1-4
Похороны
24.07.1884
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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