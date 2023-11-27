Шабунина Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШабунина Анна

Шабунина Анна

Место рождения

Воронежская обл.

Дата рождения

Около 1908

Дата смерти

15.05.1948

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Воронежская обл.
Рождение ребёнка
Около 1928

Сын: Шабунин Иван

Отец ребёнка: Шабунин Матвей

Воронежская обл.
Рождение ребёнка
1931

Сын: Шабунин Павел

Отец ребёнка: Шабунин Матвей

Воронежская обл.
Рождение ребёнка
19.08.1934

Дочь: Ширинкина Мария

Отец ребёнка: Шабунин Матвей

Воронежская обл.
Рождение ребёнка
1938

Сын: Шабунин Георгий

Отец ребёнка: Шабунин Матвей

Воронежская обл.
Рождение ребёнка
14.01.1942

Дочь: Корчагина Нина

Отец ребёнка: Шабунин Матвей

Воронежская обл.
Рождение ребёнка
22.10.1944

Дочь: Маркарова Любовь

Отец ребёнка: Шабунин Матвей

Воронежская обл.
Смерть
15.05.1948
Воронежская обл.
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close