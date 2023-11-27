Шабунина Анна
Место рожденияВоронежская обл.
Дата рожденияОколо 1908
Дата смерти15.05.1948
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1928
Сын: Шабунин Иван
Отец ребёнка: Шабунин Матвей
Воронежская обл.
Рождение ребёнка
1931
Сын: Шабунин Павел
Отец ребёнка: Шабунин Матвей
Воронежская обл.
Рождение ребёнка
19.08.1934
Дочь: Ширинкина Мария
Отец ребёнка: Шабунин Матвей
Воронежская обл.
Рождение ребёнка
1938
Сын: Шабунин Георгий
Отец ребёнка: Шабунин Матвей
Воронежская обл.
Рождение ребёнка
14.01.1942
Дочь: Корчагина Нина
Отец ребёнка: Шабунин Матвей
Воронежская обл.
Рождение ребёнка
22.10.1944
Дочь: Маркарова Любовь
Отец ребёнка: Шабунин Матвей
Воронежская обл.
Смерть
15.05.1948
Воронежская обл.
Причина смерти: Естественная смерть/старость