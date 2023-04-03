Германов Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Германов Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1918 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нина

Работа или профессия
Неизвестно
инженер
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Около 1984
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