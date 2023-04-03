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Германов Виктор
Германов Виктор
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Около 1984
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Жена
(Иванова) Нина
1918 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Нина
Работа или профессия
Неизвестно
инженер
Место жительства
Неизвестно
Москва
, город федерального значения Москва
Смерть
Около 1984
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