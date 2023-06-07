Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Кузьма Андреянов
Отец ребёнка: Андреян Гаврилов
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Ирина Андреянова
Отец ребёнка: Андреян Гаврилов
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Матрена Андреянова
Отец ребёнка: Андреян Гаврилов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андреян Гаврилов
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1834