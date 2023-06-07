Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1796 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Кузьма Андреянов

Отец ребёнка: Андреян Гаврилов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Ирина Андреянова

Отец ребёнка: Андреян Гаврилов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Матрена Андреянова

Отец ребёнка: Андреян Гаврилов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреян Гаврилов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
После 1834
Тимшино, Егорьевск, Московская область
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