Ляхина (Ляхова) (Иосифова (Осипова)) Агриппина (Грофена) Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1884 и 1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1884 и 1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.02.1904
Николаевская церковь
Рождение ребёнка
02.11.1906
Дочь: Прасковья Федоровна
Отец ребёнка: Ляхин (ляхов) Федор (Василискович)
Рождение ребёнка
03.09.1908
Дочь: Василиса (Васса) Федоровна
Отец ребёнка: Ляхин (ляхов) Федор (Василискович)
Рождение ребёнка
19.10.1910
Дочь: Пелагея Федоровна
Отец ребёнка: Ляхин (ляхов) Федор (Василискович)
Рождение ребёнка
16.02.1913
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Ляхин (ляхов) Федор (Василискович)
Peski, Voronezhskaya oblast' Russian Federation
Рождение ребёнка
20.02.1915
Дочь: Марфа Федоровна
Отец ребёнка: Ляхин (ляхов) Федор (Василискович)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно