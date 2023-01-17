Ляхина (Ляхова) (Иосифова (Осипова)) Агриппина (Грофена) Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляхина (Ляхова) (Иосифова (Осипова)) Агриппина (Грофена) Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1884 и 1885

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1884 и 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.02.1904

Муж: Ляхин (ляхов) Федор (Василискович)

Николаевская церковь
Рождение ребёнка
02.11.1906

Дочь: Прасковья Федоровна

Отец ребёнка: Ляхин (ляхов) Федор (Василискович)

Пески, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.09.1908

Дочь: Василиса (Васса) Федоровна

Отец ребёнка: Ляхин (ляхов) Федор (Василискович)

Рождение ребёнка
19.10.1910

Дочь: Пелагея Федоровна

Отец ребёнка: Ляхин (ляхов) Федор (Василискович)

Пески, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.02.1913

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Ляхин (ляхов) Федор (Василискович)

Peski, Voronezhskaya oblast' Russian Federation
Рождение ребёнка
20.02.1915

Дочь: Марфа Федоровна

Отец ребёнка: Ляхин (ляхов) Федор (Василискович)

Пески, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ляхин (ляхов) Федор (Василискович)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ляхин (ляхов) Федор (Василискович)

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ляхин (ляхов) Федор (Василискович)

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