Сумкина Акилина Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сумкина Акилина Осиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1839 г.р.

Дети

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.05.1883

Сын: Сумкин Николай Федорович

Отец ребёнка: Сумкин Федор Филиппович

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Сумкин Федор Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сумкин Федор Филиппович

Смерть
Неизвестно
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