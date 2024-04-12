Трофим Петров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1803 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803 ст.
200-13-454-130об-131
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Анна Трофимова
Мать ребёнка: Парасковья Архипова
200-14-227-91об-92
Рождение ребёнка
Около 1834 ст.
Дочь: Парасковья Трофимова
Мать ребёнка: Парасковья Архипова
200-13-454-130об-131
Рождение ребёнка
Около 1839 ст.
Дочь: Пелагея Архипова
Мать ребёнка: Парасковья Архипова
200-13-454-130об-131
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Парасковья Архипова