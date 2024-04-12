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Трофим Петров

Место рождения

Каменка, Судайская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

Около 1803 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1804 г.р.

Дети

Около 1830 г.р.
Около 1834 г.р.
Около 1839 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Каменка, Судайская волость, Чухломский уезд
200-13-454-130об-131
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Анна Трофимова

Мать ребёнка: Парасковья Архипова

200-14-227-91об-92
Рождение ребёнка
Около 1834 ст.

Дочь: Парасковья Трофимова

Мать ребёнка: Парасковья Архипова

Каменка, Судайская волость, Чухломский уезд
200-13-454-130об-131
Рождение ребёнка
Около 1839 ст.

Дочь: Пелагея Архипова

Мать ребёнка: Парасковья Архипова

Каменка, Судайская волость, Чухломский уезд
200-13-454-130об-131
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Парасковья Архипова

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