Рассказова - Черёмушкина Марина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рассказова - Черёмушкина Марина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.05.1933

Дочь: Авдонина -Рассказова Елена Константиновна

Отец ребёнка: Рассказов Константин Митрофанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рассказова - Пуканова Валентина Константиновна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рассказов Пётр Константинович

Отец ребёнка: Рассказов Константин Митрофанович

Смерть
Неизвестно
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