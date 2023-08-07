Рассказова - Черёмушкина Марина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.05.1933
Дочь: Авдонина -Рассказова Елена Константиновна
Отец ребёнка: Рассказов Константин Митрофанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рассказова - Пуканова Валентина Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рассказов Пётр Константинович
Отец ребёнка: Рассказов Константин Митрофанович
Смерть
Неизвестно