Малинин Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малинин Степан

Место рождения

Ордынское, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Ордынское, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малинина (Епанчинцева) Евдокия Артамоновна

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Малинина Екатерина Степановна

Мать ребёнка: Малинина (Епанчинцева) Евдокия Артамоновна

Ордынское, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Малинин Иван Степанович

Мать ребёнка: Малинина (Епанчинцева) Евдокия Артамоновна

Ордынское, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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