Малинин Степан
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Малинина Екатерина Степановна
Мать ребёнка: Малинина (Епанчинцева) Евдокия Артамоновна
Рождение ребёнка
1789
Мать ребёнка: Малинина (Епанчинцева) Евдокия Артамоновна
Смерть
Неизвестно