Строгонова (Заливина) Евфросиния Степановна
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Бракосочетание
19.01.1909 ст.
Рождение ребёнка
26.11.1912 ст.
Дочь: Удодова Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Строгонов Иван Степанович
Рождение ребёнка
25.03.1914
Сын: Строгонов Василий Иванович
Отец ребёнка: Строгонов Иван Степанович
Рождение ребёнка
17.07.1915 ст.
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Строгонов Иван Степанович
Смерть
Неизвестно