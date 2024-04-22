Строгонова (Заливина) Евфросиния Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Строгонова (Заливина) Евфросиния Степановна

Место рождения

Заливино, Тарский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Заливин Степан Васильевич

Мать: Заливина Евдокия Фоминична

Заливино, Тарский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
19.01.1909 ст.

Муж: Строгонов Иван Степанович

Терехово, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
26.11.1912 ст.

Дочь: Удодова Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Строгонов Иван Степанович

Терехово, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
25.03.1914

Сын: Строгонов Василий Иванович

Отец ребёнка: Строгонов Иван Степанович

Терехово, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
17.07.1915 ст.

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Строгонов Иван Степанович

Терехово, Большереченский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно
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