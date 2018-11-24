Герасименко Олег Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.06.1968
Дата смерти24.11.2018
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1968
Отец: Герасименко Михаил
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
г. Красноярск
Смерть
24.11.2018
г. Красноярск