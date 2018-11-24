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Герасименко Олег Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.06.1968

Дата смерти

24.11.2018

Пол

Мужской

Отец

1945 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1968

Отец: Герасименко Михаил

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
г. Красноярск
Смерть
24.11.2018
г. Красноярск
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