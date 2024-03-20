Kruse (Бреннер) Сюзанна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kruse (Бреннер) Сюзанна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.05.1710

Дата смерти

03.10.1755

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1710

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.10.1731

Сын: Круз Александр Иванович

Отец ребёнка: Kruse Johann Jörgen (Иван Егорьевич)

Reval
Рождение ребёнка
08.12.1734

Дочь: Катерина

Отец ребёнка: Kruse Johann Jörgen (Иван Егорьевич)

Reval
Рождение ребёнка
08.12.1734

Дочь: Фон Брандт Анна Катарина Ивановна

Отец ребёнка: Kruse Johann Jörgen (Иван Егорьевич)

Reval, Babezki
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вальронт Елизабет Ивановна

Отец ребёнка: Kruse Johann Jörgen (Иван Егорьевич)

Смерть
03.10.1755
Sankt Petersburg
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