Kruse (Бреннер) Сюзанна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.05.1710
Дата смерти03.10.1755
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.10.1731
Отец ребёнка: Kruse Johann Jörgen (Иван Егорьевич)
Reval
Рождение ребёнка
08.12.1734
Дочь: Катерина
Отец ребёнка: Kruse Johann Jörgen (Иван Егорьевич)
Reval
Рождение ребёнка
08.12.1734
Дочь: Фон Брандт Анна Катарина Ивановна
Отец ребёнка: Kruse Johann Jörgen (Иван Егорьевич)
Reval, Babezki
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вальронт Елизабет Ивановна
Отец ребёнка: Kruse Johann Jörgen (Иван Егорьевич)
Смерть
03.10.1755
Sankt Petersburg