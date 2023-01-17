Гибадуллина ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гибадуллина ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Хилажева Закия Гибадулловна

Отец ребёнка: Тажетдинов Гибадулла

Верхние Киги, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1911

Сын: Гибадуллин Тагир Гибадуллинович

Отец ребёнка: Тажетдинов Гибадулла

Верхние Киги, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайтуна (Зоя)

Отец ребёнка: Тажетдинов Гибадулла

Верхние Киги, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миннур

Отец ребёнка: Тажетдинов Гибадулла

Верхние Киги, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гибадуллин Минлеганим

Отец ребёнка: Тажетдинов Гибадулла

Верхние Киги, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тажетдинов Гибадулла

Верхние Киги, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Махмутова Гульбаниз

Отец ребёнка: Тажетдинов Гибадулла

Верхние Киги, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гильминур

Отец ребёнка: Тажетдинов Гибадулла

Верхние Киги, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гибадуллин Миннихан

Отец ребёнка: Тажетдинов Гибадулла

Верхние Киги, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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