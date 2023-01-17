Гибадуллина ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Хилажева Закия Гибадулловна
Отец ребёнка: Тажетдинов Гибадулла
Рождение ребёнка
1911
Сын: Гибадуллин Тагир Гибадуллинович
Отец ребёнка: Тажетдинов Гибадулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайтуна (Зоя)
Отец ребёнка: Тажетдинов Гибадулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Миннур
Отец ребёнка: Тажетдинов Гибадулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тажетдинов Гибадулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тажетдинов Гибадулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Махмутова Гульбаниз
Отец ребёнка: Тажетдинов Гибадулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гильминур
Отец ребёнка: Тажетдинов Гибадулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гибадуллин Миннихан
Отец ребёнка: Тажетдинов Гибадулла
Смерть
Неизвестно