Комиссаров Василий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКомиссаров Василий Васильевич

Комиссаров Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1925

Дата смерти

15.06.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
15.06.1985
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close