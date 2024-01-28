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Дмитренков Демьян Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1893

Дата смерти

22.01.1915

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1893

Отец: Дмитренков Михаил Григорьевич

Мать: Дмитренкова Елена Васильевна

Упоминание
Неизвестно
Именные списки 13 пехотного Белозерского полка о потерях солдат на фронтах | Л. 157
Упоминание
Неизвестно
Ф. И-84. Оп. (8)2. Д. 137. | Л. 292 об.
Военная служба
1915
Род войск: пехота Воинское звание: рядовой
Смерть
22.01.1915

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