Пешкова Татьяна 1904 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пешкова Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пешков Николай Трофимович

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Пешкова (Пешкова) Анна Николаевна

Отец ребёнка: Пешков Николай Трофимович

Троицкое, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1932

Сын: Пешков Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Пешков Николай Трофимович

Троицкое, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
1933
Троицкое, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
колхоз имени Куйбышева
Рождение ребёнка
1944

Дочь: Пешкова (Пешкова) Нина Николаевна

Отец ребёнка: Пешков Николай Трофимович

Троицкое, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1946

Сын: Пешков Иван Николаевич

Отец ребёнка: Пешков Николай Трофимович

Троицкое, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
колхоз имени Куйбышева
Смерть
Неизвестно

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