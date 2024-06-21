Пешкова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Пешкова (Пешкова) Анна Николаевна
Отец ребёнка: Пешков Николай Трофимович
Рождение ребёнка
1932
Сын: Пешков Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Пешков Николай Трофимович
Место жительства
1933
колхоз имени Куйбышева
Рождение ребёнка
1944
Дочь: Пешкова (Пешкова) Нина Николаевна
Отец ребёнка: Пешков Николай Трофимович
Рождение ребёнка
1946
Отец ребёнка: Пешков Николай Трофимович
колхоз имени Куйбышева
Смерть
Неизвестно