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Левонюк Григорий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1957

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957

Отец: Левонюк Николай Григорьевич

Мать: Левонюк Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Левчук (Левонюк) Ольга Григорьевна

Мать ребёнка: Левонюк Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Левонюк Наталья

Место жительства
Неизвестно
Брест, Брестская область
Рождение ребёнка
29.11.1986

Сын: Левонюк Евгений Григорьевич

Мать ребёнка: Левонюк Наталья

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