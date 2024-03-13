Левонюк Григорий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1957
ПолМужской
Отец
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Левчук (Левонюк) Ольга Григорьевна
Мать ребёнка: Левонюк Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Левонюк Наталья
Место жительства
Неизвестно
Брест, Брестская область
Рождение ребёнка
29.11.1986
Сын: Левонюк Евгений Григорьевич
Мать ребёнка: Левонюк Наталья