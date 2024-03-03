Филипьева Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филипьева Галина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2022

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филипьев Михаил

Отец ребёнка: Филипьев Николай Михайлович

Рождение ребёнка
20.04.1971

Дочь: Якимук Ирина

Отец ребёнка: Филипьев Николай Михайлович

Минск, Минск
Смерть
2022
Боровка, Лепельский район, Витебская область

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