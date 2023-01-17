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Червякова (Короткевич) Наталия Анатольевна
Червякова (Короткевич) Наталия Анатольевна
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Место рождения
Бобруйск
, Могилёвская область
Дата рождения
22.11.1983
Пол
Женский
Отец
Короткевич Анатолий Михайлович
1942 г.р.
Мать
Короткевич (Миронович) Нина Константиновна
1948 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1983
Отец:
Короткевич Анатолий Михайлович
Мать:
Короткевич Нина Константиновна
Бобруйск
, Могилёвская область
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