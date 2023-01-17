Червякова (Короткевич) Наталия Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Червякова (Короткевич) Наталия Анатольевна

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Место рождения

Бобруйск, Могилёвская область

Дата рождения

22.11.1983

Пол

Женский

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1983

Отец: Короткевич Анатолий Михайлович

Мать: Короткевич Нина Константиновна

Бобруйск, Могилёвская область
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