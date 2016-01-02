Бойков Евгений Валентинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1968
Дата смерти02.01.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1968
Бракосочетание
Около 29.12.2006
Рождение ребёнка
26.05.2007
Дочь: Бойкова Александра Евгеньевна
Мать ребёнка: Бойкова (Иванова) Любовь Васильевна
Рождение ребёнка
19.10.2008
Дочь: Бойкова Марина Евгеньевна
Мать ребёнка: Бойкова (Иванова) Любовь Васильевна
Смерть
02.01.2016
Рождение ребёнка
16.07.2016
Дочь: Бойкова Варвара Евгеньевна
Мать ребёнка: Бойкова (Иванова) Любовь Васильевна