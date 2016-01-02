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Бойков Евгений Валентинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1968

Дата смерти

02.01.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1968

Отец: Бойков Валентин Александрович

Мать: Антонова Александра Васильевна

Бракосочетание
Около 29.12.2006

Жена: Бойкова (Иванова) Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
26.05.2007

Дочь: Бойкова Александра Евгеньевна

Мать ребёнка: Бойкова (Иванова) Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
19.10.2008

Дочь: Бойкова Марина Евгеньевна

Мать ребёнка: Бойкова (Иванова) Любовь Васильевна

Смерть
02.01.2016
Рождение ребёнка
16.07.2016

Дочь: Бойкова Варвара Евгеньевна

Мать ребёнка: Бойкова (Иванова) Любовь Васильевна

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