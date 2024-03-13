Шварцовский ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШварцовский ?

Шварцовский ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шварцовская) ?

Мать ребёнка: Шварцовская (Мойсеенок) Евгения Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шварцовский ?

Мать ребёнка: Шварцовская (Мойсеенок) Евгения Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шварцовский Виктор

Мать ребёнка: Шварцовская (Мойсеенок) Евгения Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шварцовская (Мойсеенок) Евгения Алексеевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.