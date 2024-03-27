Сюндюков Усман Старшина Батыргареевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сюндюков Усман Старшина Батыргареевич

Место рождения

с. Буздяк Буздякского р-на республики Башкортоста

Дата рождения

?.10.1914

Дата смерти

1987

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

1887 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1914

Отец: Сюндюков Батыргарей Саитгареевич

Мать: (Яфаева) Фатыма Сайфитдиновна

Военная награда
Неизвестно
Сюндюков Усман Батырович Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1914 Дата призыва: __.__.1941 Буздякский РВК, Башкирская АССР, Буздякский р-н Дата призыва: __.__.1941 Воинское... Показать все
Рождение ребёнка
12.08.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сюндюков (Муратова) Марьям

Рождение ребёнка
16.09.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сюндюков (Муратова) Марьям

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сюндюков (Муратова) Марьям

Смерть
1987
Похороны
Неизвестно

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