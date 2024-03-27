Сюндюков Усман Старшина Батыргареевич
Место рожденияс. Буздяк Буздякского р-на республики Башкортоста
Дата рождения?.10.1914
Дата смерти1987
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1914
Военная награда
Неизвестно
Сюндюков Усман Батырович Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1914 Дата призыва: __.__.1941 Буздякский РВК, Башкирская АССР, Буздякский р-н Дата призыва: __.__.1941 Воинское... Показать все
Рождение ребёнка
12.08.1943
Рождение ребёнка
16.09.1950
Рождение ребёнка
1957
Смерть
1987
Похороны
Неизвестно