Столбошинская (Кожевникова) Екатерина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Столбошинская (Кожевникова) Екатерина Алексеевна

Место рождения

Асинкино, Посадниковская волость

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Столбошинский Николай Семенович

Рождение ребёнка
03.09.1912

Дочь: (Столбошинская) Вера Николаевна

Отец ребёнка: Столбошинский Николай Семенович

Смерть
Неизвестно

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