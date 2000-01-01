Ченков Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Миткалёва Надежда
Мать ребёнка: Ченкова Евдокия
Рождение ребёнка
1902
Сын: Ченков Егор
Мать ребёнка: Ченкова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мастерова Елена
Мать ребёнка: Ченкова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ченков Анатолий
Мать ребёнка: Ченкова Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ченкова Евдокия
Смерть
Неизвестно