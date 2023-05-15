Вьюков Семен Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.01.1880
Мать ребёнка: Вьюкова Анна Ивановна
Фонд Д -60, оп1, дело 588, 6 оборот
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вьюкова Юлия Семеновна
Мать ребёнка: Вьюкова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Вьюкова Анна Ивановна
Окончивший курс горного училища
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вьюкова Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно