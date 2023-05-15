Вьюков Семен Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вьюков Семен Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.01.1880

Сын: Вьюков Петр Семенович

Мать ребёнка: Вьюкова Анна Ивановна

Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Фонд Д -60, оп1, дело 588, 6 оборот
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вьюков Николай Семенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вьюкова Юлия Семеновна

Мать ребёнка: Вьюкова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вьюков Василий Семенович

Мать ребёнка: Вьюкова Анна Ивановна

Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Окончивший курс горного училища
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вьюкова Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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