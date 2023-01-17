Скоркина Пелагея Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.10.1923
Дочь: Скоркина Мария Федоровна
Отец ребёнка: Скоркин Федор Ильич
Рождение ребёнка
09.09.1927
Сын: Скоркин Василий Федорович
Отец ребёнка: Скоркин Федор Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Скоркин Федор Ильич
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва