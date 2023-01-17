Скоркина Пелагея Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скоркина Пелагея Григорьевна

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Место рождения

Новотомниково, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Новотомниково, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
05.10.1923

Дочь: Скоркина Мария Федоровна

Отец ребёнка: Скоркин Федор Ильич

Новотомниково, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
09.09.1927

Сын: Скоркин Василий Федорович

Отец ребёнка: Скоркин Федор Ильич

Новотомниково, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скоркин Федор Ильич

Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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