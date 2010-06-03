Булавина (Потоцкая) Ирина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.12.1919
Дата смерти03.06.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1919
Отец: Потоцкий Стефан
Мать: Потоцкая Софья
Рождение ребёнка
15.01.1949
Дочь: Манохина Наталия
Отец ребёнка: Булавин Федор Григорьевич
Львов
Рождение ребёнка
03.08.1952
Сын: Булавин Юра
Отец ребёнка: Булавин Федор Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.06.2010
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость