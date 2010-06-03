Булавина (Потоцкая) Ирина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булавина (Потоцкая) Ирина Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1919

Дата смерти

03.06.2010

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1919

Отец: Потоцкий Стефан

Мать: Потоцкая Софья

Рождение ребёнка
15.01.1949

Дочь: Манохина Наталия

Отец ребёнка: Булавин Федор Григорьевич

Львов
Рождение ребёнка
03.08.1952

Сын: Булавин Юра

Отец ребёнка: Булавин Федор Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булавин Федор Григорьевич

Смерть
03.06.2010
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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