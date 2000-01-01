Трефилова (Громов) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1838 и 1855
Дата смертиПосле 1882
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1838 и 1855
Отец: Громов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Трефилов Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
Около 11.11.1875
Дочь: Чистякова Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Трефилов Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1875
Дочь: Елизавета Алексеевна
Отец ребёнка: Трефилов Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
16.08.1879
Сын: Трефилов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Трефилов Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
02.07.1882
Дочь: Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Трефилов Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
23.04.1885
Сын: Трефилов Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Трефилов Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
23.08.1886
Сын: Трефилов Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Трефилов Алексей Михайлович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1882