Трефилова (Громов) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрефилова (Громов) Мария Ивановна

Трефилова (Громов) Мария Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1838 и 1855

Дата смерти

После 1882

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1838 и 1855

Отец: Громов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Трефилов Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
Около 11.11.1875

Дочь: Чистякова Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Трефилов Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1875

Дочь: Елизавета Алексеевна

Отец ребёнка: Трефилов Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
16.08.1879

Сын: Трефилов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Трефилов Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
02.07.1882

Дочь: Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Трефилов Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
23.04.1885

Сын: Трефилов Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Трефилов Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
23.08.1886

Сын: Трефилов Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Трефилов Алексей Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1882
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close