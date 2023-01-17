Давыдов Денис Васильевич
Место рождения
Дата рождения27.07.1784
Дата смерти22.04.1839
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1784
Место жительства
С 1801
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1812
г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
Место жительства
С 1816
Место жительства
С 1826
Кавказ
Смерть
22.04.1839
Место жительства
По 1839