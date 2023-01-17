Давыдов Денис Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДавыдов Денис Васильевич

Давыдов Денис Васильевич

avatar

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

27.07.1784

Дата смерти

22.04.1839

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1784
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1801
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1812
г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
Место жительства
С 1816
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1826
Кавказ
Смерть
22.04.1839
Верхняя Маза, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
По 1839
Верхняя Маза, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close