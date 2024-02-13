Гомзяков Леонид Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1920
Дата смерти12.02.1992
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1920
Рождение ребёнка
25.09.1946
Сын: Гомзяков Евгений Леонидович
Мать ребёнка: Гомзякова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
07.11.1949
Дочь: Шабашева Татьяна Леонидовна
Мать ребёнка: Гомзякова Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гомзякова Мария Ивановна
Смерть
12.02.1992