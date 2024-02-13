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Гомзяков Леонид Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1920

Дата смерти

12.02.1992

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1920

Отец: Гомзяков Александр Леонтьевич

Мать: Гомзякова Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
25.09.1946

Сын: Гомзяков Евгений Леонидович

Мать ребёнка: Гомзякова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
07.11.1949

Дочь: Шабашева Татьяна Леонидовна

Мать ребёнка: Гомзякова Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гомзякова Мария Ивановна

Смерть
12.02.1992
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