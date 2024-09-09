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Истомин Дмитрий Савельевич

Место рождения

Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

11.07.1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1823

Отец: Истомин Савелий Михайлович

Мать: Феодосия Евдокимова

Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
10.11.1840

Жена: Ксения Ефремовна

Свидетель Самсон Михайлович Истомин
Рождение ребёнка
20.10.1844

Дочь: (Истомина) Праскева Дмитриевна

Мать ребёнка: Ксения Ефремовна

Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
01.03.1847

Дочь: (Истомина) Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Ксения Ефремовна

Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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