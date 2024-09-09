Истомин Дмитрий Савельевич
Место рождения
Дата рождения11.07.1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1823
Отец: Истомин Савелий Михайлович
Мать: Феодосия Евдокимова
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
10.11.1840
Жена: Ксения Ефремовна
Свидетель Самсон Михайлович Истомин
Рождение ребёнка
20.10.1844
Дочь: (Истомина) Праскева Дмитриевна
Мать ребёнка: Ксения Ефремовна
Рождение ребёнка
01.03.1847
Дочь: (Истомина) Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Ксения Ефремовна
Смерть
Неизвестно