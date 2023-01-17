Иванова (Иванова) Параскева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Иванова) Параскева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

TP
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.09.1877 ст.

Дочь: Борейко Любовь Павловна

Отец ребёнка: Дмитриев Павел

Лученская Горка, Обринская волость, Тихвинский уезд
Смерть
Неизвестно
Стукачево, Обринская волость, Тихвинский уезд, Новгородская губерния
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