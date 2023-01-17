Иванова (Иванова) Параскева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.09.1877 ст.
Дочь: Борейко Любовь Павловна
Отец ребёнка: Дмитриев Павел
Лученская Горка, Обринская волость, Тихвинский уезд
Смерть
Неизвестно
Стукачево, Обринская волость, Тихвинский уезд, Новгородская губерния