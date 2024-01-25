Шарифзянова (Мельникова) Лариса Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1978
Рождение ребёнка
06.06.1997
Дочь: Поршнёва Валерия Викторовна
Рождение ребёнка
22.07.2015
Дочь: Ларюшина Злата Александровна
Отец ребёнка: Ларюшин Александр Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шарифзянов Дамир