Шарифзянова (Мельникова) Лариса Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарифзянова (Мельникова) Лариса Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1978

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1978

Отец: Мельников Виктор Михайлович

Мать: Мельникова Галина Васильевна

Рождение ребёнка
06.06.1997

Дочь: Поршнёва Валерия Викторовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
22.07.2015

Дочь: Ларюшина Злата Александровна

Отец ребёнка: Ларюшин Александр Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ларюшин Александр Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вилков Михаил Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рычагов Юрий Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шарифзянов Дамир

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