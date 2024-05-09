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Летанин Юрий Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1967

Отец: Летанин Виктор Фёдорович

Мать: Летанина Евдокия Ивановна

Место жительства
С 1984
Санкт-Петербург
Бракосочетание
05.02.1990

Жена: Летанина Татьяна Владимировна

Бракосочетание
05.02.1990

Жена: не указана

Рождение ребёнка
20.01.1993

Дочь: Кастнер Екатерина Юрьевна

Мать ребёнка: Летанина Татьяна Владимировна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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