Летанин Юрий Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.02.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1967
Место жительства
С 1984
Санкт-Петербург
Бракосочетание
05.02.1990
Бракосочетание
05.02.1990
Жена: не указана
Рождение ребёнка
20.01.1993
Дочь: Кастнер Екатерина Юрьевна
Мать ребёнка: Летанина Татьяна Владимировна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург