Савельева Анна Епифановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Савельева) Екатерина Афанасьевна
Отец ребёнка: Савельев Афанасий Ефремович
Рождение ребёнка
1855
Сын: Савельев Игнат Афанасьевич
Отец ребёнка: Савельев Афанасий Ефремович
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Савельева) Аксинья Афанасьевна
Отец ребёнка: Савельев Афанасий Ефремович
Смерть
Неизвестно