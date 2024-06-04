Бабин Обросим Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабин Обросим Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1640

Дата смерти

1731

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1640

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Еловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1688

Сын: Бабин Иван Обросимов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1694

Сын: Бабин Павел Обросимов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1731
Еловской, Нолинский уезд, Вятская губерния

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