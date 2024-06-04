Бабин Обросим Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1640
Дата смерти1731
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1640
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1688
Сын: Бабин Иван Обросимов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1694
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1731