Семёнова Евдокия Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.01.1873
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Семёнов Василий
Рождение ребёнка
Около 1890
Отец ребёнка: Семёнов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семёнов Анисим
Отец ребёнка: Семёнов Василий
Смерть
Неизвестно