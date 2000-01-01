Семёнова Евдокия Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемёнова Евдокия Афанасьева

Семёнова Евдокия Афанасьева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.01.1873

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Семёнов Василий

Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Семёнов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Семёнов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семёнов Анисим

Отец ребёнка: Семёнов Василий

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close