Сырников Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСырников Василий Иванович

Сырников Василий Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сырников Иван

Мать: Сырникова неизвестно старшая

Рождение ребёнка
1890

Сын: Сырников Федор Васильевич

Мать ребёнка: Сырникова неизвестно

Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Бочарова Елена Васильевна

Мать ребёнка: Сырникова неизвестно

Борутино, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1988

Сын: Сырников Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Сырникова неизвестно

Борутино, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова Прасковья Васильевна

Мать ребёнка: Сырникова неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сырникова неизвестно

Место жительства
Неизвестно
Борутино, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close