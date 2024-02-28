Панова (Перова) Ольга Акимовна
Место рожденияс.Пиковы Рясы Ломовский уезд, Ранненбургская волости Рязанской губернии
Дата рождения1881
Дата смерти16.04.1927
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Перов Аким Евдокимович
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1900
Рождение ребёнка
12.08.1908
Сын: Панов Александр Емельянович
Отец ребёнка: Панов Емельян Антонович
Рождение ребёнка
1911
Дочь: (Панова) Мария Емельяновна
Отец ребёнка: Панов Емельян Антонович
Рождение ребёнка
05.12.1926
Дочь: (Панова) Нина Емельяновна
Отец ребёнка: Панов Емельян Антонович
Смерть
16.04.1927
Причина смерти: туберкулез легких