Панова (Перова) Ольга Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панова (Перова) Ольга Акимовна

Место рождения

с.Пиковы Рясы Ломовский уезд, Ранненбургская волости Рязанской губернии

Дата рождения

1881

Дата смерти

16.04.1927

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Перов Аким Евдокимович

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1900

Муж: Панов Емельян Антонович

Рождение ребёнка
12.08.1908

Сын: Панов Александр Емельянович

Отец ребёнка: Панов Емельян Антонович

Рождение ребёнка
1911

Дочь: (Панова) Мария Емельяновна

Отец ребёнка: Панов Емельян Антонович

Рождение ребёнка
05.12.1926

Дочь: (Панова) Нина Емельяновна

Отец ребёнка: Панов Емельян Антонович

Смерть
16.04.1927
Причина смерти: туберкулез легких

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