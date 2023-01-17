Егоров Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егоров Виктор Иванович

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Место рождения

Добрый Сот, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1924

Дата смерти

1974

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Добрый Сот, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1954

Сын: Егоров Владимир Викторович

Мать ребёнка: Егорова Валентина Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1964

Дочь: Егорова Марина Викторовна

Мать ребёнка: Егорова Валентина Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Егорова Валентина Ивановна

Смерть
1974
Москва, город федерального значения Москва
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