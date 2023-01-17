Егоров Виктор Иванович
Место рождения
Дата рождения1924
Дата смерти1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1954
Сын: Егоров Владимир Викторович
Мать ребёнка: Егорова Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
1964
Дочь: Егорова Марина Викторовна
Мать ребёнка: Егорова Валентина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1974